На горнолыжных курортах Краснодарского края зимой ожидается 100% загрузка

Об этом в кулуарах форума «Вся Россия-2023» сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова.

По ее словам, власти региона ожидают загрузку до 100% в отелях горнолыжных курортов, так как предполагается рост активности туристов зимой.

«Горнолыжный сезон, я думаю, будет активным, в прошлом году он был чрезвычайно высок, все отели не только на территории горного кластера, но даже на территории центра Сочи, были забронированы на 90-95%, а некоторые отели, особенно премиум-класса, 4-5 звезд, были забронированы на 100%. В этом году, как только будет открыто бронирование, я думаю, тоже будет высокий этап, то есть 90-100% отелей будут забронированы», — сообщила замминистра.

Также Инна Петухова рассказала о том, что на территории Красной Поляны создадут еще один горнолыжный курорт «Долина Васта». Сейчас проект обсуждается на федеральном уровне, его курирует АО «Туризм. РФ», сообщает ТАСС.

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