Восемь человек сгорели заживо при пожаре в хостеле на юге Москвы

Фото пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве

Пожар произошел в ночь на 29 июля в хостеле на улице Алма-Атинской на юге столицы. Восемь человек погибли, еще четверых госпитализировали. Эвакуировано из жилого дома более 200 человек.

Сообщается, что хостел общей площадью 650 кв. м располагался на первом этаже жилого дома. Огонь охватил на три комнаты и коридор. Общая площадь возгорания — 150 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Также известно, что на окнах были установлены решетки, которые помешали людям покинуть горящие помещения. Эвакуационный выход из хостела был заблокирован. Все погибшие были мигрантами. Их гражданство устанавливается, сообщает ТАСС.

Прокуратура Москвы проводит проверку. Предварительно установили, что в хостеле грубо нарушались требования пожарной безопасности. За это владельца ранее привлекали к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

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