В Анапе из горящего трехэтажного дома эвакуировали 12 человек
Происшествия
25.07.2022 11:21
Сообщение о пожаре в доме на Пионерском проспекте поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 25 июля в 9:49.
На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Прибыв на место в 9:53 они установили, что горит трехэтажный дом. В 10:08 объявили повышенный ранг пожара. Локализовать возгорание на площади 45 кв. м удалось в 10:18. В 10:20 пожарные ликвидировали открытое горение, в 10:25 ликвидировали последствия пожара.
Из горящего здания эвакуировали 12 человек. Пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали 43 человека и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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