Восемь человек пострадали в жестком ДТП в Адыгее

Авария произошла 16 сентября около 13:00 на участке дороги А-160 возле аула Пчегатлукай Теучежского района.

Установлено, что 28-летний житель Адыгеи за рулем иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 46-летний житель Карачаево-Черкесии. После удара «Газель» наехала на отбойник, а иномарка врезалась в еще один автомобиль — «ВАЗ-21103».

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры иномарки — 28-летний мужчина, две женщины (30 и 38 лет) и 4-летняя девочка. В «Газели» травмы получили две женщины (66 и 69 лет), 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Адыгея.