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На Кубани пьяный водитель насмерть сбил ребенка и взрослого на велосипеде

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pyanyj-voditel-nasmert-sbil-rebenka-i-vzroslogo-na-velosipede
На Кубани пьяный водитель насмерть сбил ребенка и взрослого на велосипеде
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 16 сентября в 19:20 на автодороге Красное — Средние Чубурки в Кущевском районе.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с велосипедом, на котором ехали 29-летний мужчина и 9-летняя девочка.

В результате ДТП мужчина и ребенок, ехавшие на велосипеде, погибли на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

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