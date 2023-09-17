На Кубани пьяный водитель насмерть сбил ребенка и взрослого на велосипеде

Смертельная авария произошла 16 сентября в 19:20 на автодороге Красное — Средние Чубурки в Кущевском районе.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с велосипедом, на котором ехали 29-летний мужчина и 9-летняя девочка.

В результате ДТП мужчина и ребенок, ехавшие на велосипеде, погибли на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

Читайте также: два водителя погибли в лобовом ДТП в Темрюкском районе.