Два водителя погибли в лобовом ДТП в Темрюкском районе

Смертельная авария произошла 16 сентября около 3:15 на 38 км трассы Стрелка — Старотитаровская — Прогресс.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Toyota ехал со стороны поселка Прогресс в сторону поселка Мирного. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ВАЗ», после чего съехал с дороги.

В результате ДТП оба водителя легковушек скончались до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ОМВД по Темрюкскому району.

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