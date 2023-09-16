Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Два водителя погибли в лобовом ДТП в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-voditelya-pogibli-v-lobovom-dtp-v-temryukskom-rajone
Два водителя погибли в лобовом ДТП в Темрюкском районе
Фото t.me/omvd_temryuk

Смертельная авария произошла 16 сентября около 3:15 на 38 км трассы Стрелка — Старотитаровская — Прогресс.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Toyota ехал со стороны поселка Прогресс в сторону поселка Мирного. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ВАЗ», после чего съехал с дороги.

В результате ДТП оба водителя легковушек скончались до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ОМВД по Темрюкскому району.

Читайте также: сразу три автомобиля столкнулись в селе Агой Туапсинского района.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 сентября
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях