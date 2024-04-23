Восемь человек погибли в ДТП за сутки в Краснодарском крае
Происшествия
23.04.2024 07:45
Большое количество смертельных аварий в регионе произошло в течение суток 22 апреля.
Всего за день на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях погибли восемь человек. Для пятерых из них поездка на автомобиле стала последней из-за выезда на полосу встречного движения.
В полиции напомнили, что выезд на встречку — это самый опасный маневр во время движения, который может привести к смерти.
«Пожалуйста, оставайтесь живыми! Вас ждут дома Ваши близкие!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Кубани в Telegram.
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