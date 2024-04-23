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Восемь человек погибли в ДТП за сутки в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosem-chelovek-pogibli-v-dtp-za-sutki-v-krasnodarskom-krae
Восемь человек погибли в ДТП за сутки в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Большое количество смертельных аварий в регионе произошло в течение суток 22 апреля.

Всего за день на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях погибли восемь человек. Для пятерых из них поездка на автомобиле стала последней из-за выезда на полосу встречного движения.

В полиции напомнили, что выезд на встречку — это самый опасный маневр во время движения, который может привести к смерти.

«Пожалуйста, оставайтесь живыми! Вас ждут дома Ваши близкие!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Кубани в Telegram.

Читайте также: в жестком ДТП в Ейском районе погибли три человека. Смертельная авария произошла 22 апреля в 20:13 на 17 км трассы Ейск — Новоминская.

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