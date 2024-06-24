Восемь человек погибли при пожаре в Москве

Здание бывшего НИИ «Платан» загорелось 24 июня около 15:00 и только недавно огонь локализовали. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, площадь возгорания ― около 5 тыс. кв. метров. Двое из числа погибших выпали из окон. По предварительным данным, еще шестеро задохнулись угарным газом.

Вертолеты МЧС поливают здание сверху. Тушение пожара осложняет наличие внутри здания баллонов с газо-воздушной смесью, сообщили спасатели. На месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности. Здание использовалось под коммерческие офисы. На данный момент известно, что четыре из девяти этажей здания полностью выгорели.

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