Двухэтажный дом загорелся на площади 120 кв. метров в Сочи
Происшествия
24.06.2024 13:39
Сообщение о возгорании дома на улице Моряков в Лазаревском районе Сочи поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 24 июня в 11:56.
Спасатели прибыли на место и установили, что горит двухэтажный частный дом на площади 120 кв. м. В 12:18 пожар локализовали, в 12:24 — ликвидировали открытый огонь.
В тушении пожара участвуют 18 человек спасателей и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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