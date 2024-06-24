Двухэтажный дом загорелся на площади 120 кв. метров в Сочи

Сообщение о возгорании дома на улице Моряков в Лазаревском районе Сочи поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 24 июня в 11:56.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит двухэтажный частный дом на площади 120 кв. м. В 12:18 пожар локализовали, в 12:24 — ликвидировали открытый огонь.

В тушении пожара участвуют 18 человек спасателей и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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