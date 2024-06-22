Кровля вспыхнула в частном доме в центре Краснодара

Сообщение о пожаре на улице Северной в Краснодаре поступило в экстренные службы 22 июня в 15:31.

Дым из частного сектора наблюдали жители по всему району. Прибывшие пожарные подразделения установили, что горит кровля частного дома.

Площадь пожара составила 91 кв. м. В 16:01 возгорание удалось локализовать.

Причины пожара предстоит установить экспертам. По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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