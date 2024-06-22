Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кровля вспыхнула в частном доме в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krovlya-vspyhnula-v-chastnom-dome-v-tsentre-krasnodara
Кровля вспыхнула в частном доме в центре Краснодара
Фото t.me/tk_krd

Сообщение о пожаре на улице Северной в Краснодаре поступило в экстренные службы 22 июня в 15:31.

Дым из частного сектора наблюдали жители по всему району. Прибывшие пожарные подразделения установили, что горит кровля частного дома.

Площадь пожара составила 91 кв. м. В 16:01 возгорание удалось локализовать.

Причины пожара предстоит установить экспертам. По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Адыгее в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Энеме.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях