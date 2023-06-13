Восемь автомобилей столкнулись в массовом ДТП в тоннеле в Сочи

Массовая авария произошла утром 13 июня в тоннеле № 3 на автодороге А-148 «Дублер Курортного проспекта».

В тоннеле столкнулись сразу восемь автомобилей. Из-за аварии в тоннеле № 3 на время перекрыли движение транспорта с открытием поворотных шлагбаумов. Чуть позже в тоннеле № 2 на «Дублере Курортного проспекта» столкнулись два автомобиля.

В результате обоих ДТП никто не пострадал. На месте работали полицейские. В обоих тоннелях участники ДТП уже разъехались. Движение транспорта через них продолжается в обычном режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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