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Четыре машины собрались в «паравозик» в массовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-mashiny-sobralis-v-paravozik-v-massovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Четыре машины собрались в «паравозик» в массовом ДТП в Краснодарском крае
Фото газеты "Заря Кубани"

Авария произошла 12 июня в Славянске-на-Кубани в районе зернового элеватора.

Из-за несоблюдения дистанции на дороги столкнулись сразу четыре автомобиля, ехавших друг за другом, в том числе Renault Duster и Skoda Kodiaq. Иномарки собрались в «паравозик».

В результате массовой аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали полицейские, пишет газета «Заря Кубани».

Читайте также: автомобиль такси врезался в машину скорой помощи и перевернулся в Краснодаре. Авария произошла вечером 11 июня на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной возле парка «Краснодар».

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