Автомобиль такси врезался в машину скорой помощи и перевернулся в Краснодаре

Авария произошла вечером 11 июня на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной возле парка «Краснодар».

По предварительным данным, водитель машины скорой помощи при выезде на перекресток не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

После столкновения легковушка опрокинулась на крышу. В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Водитель скорой при выезде на данный участок дороги соблюдал все правила дорожного движения. Водители встречных машин уступали дорогу автомобилю скорой медицинской помощи. Не сделал этого лишь водитель такси. В результате чего и произошло столкновение», — цитирует начальника автохозяйства автомобилей скорой помощи краевой БСМП Эдгар Арустамян пресс-служба больницы.

Читайте также: водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Краснодарском крае. Авария произошла 9 июня в 20:10 на 1427-м километре трассы М-4 «Дон» возле села Дефановка в Туапсинском районе.