Восемь артезианских скважин отремонтируют в Мостовском районе

Работы выполнят в поселке Мостовском в рамках региональной программы «Развитие ЖКХ».

Капитальный ремонт скважин начали в мае. Уже удалось обновить два объекта глубиной 22 метра.

«До конца 2024 года приведут в порядок еще шесть. Работы ведут по графику, без отставаний», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Капитальный ремонт артезианских скважин поможет улучшить качество водоснабжения для около 5 тыс. жителей Мостовского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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