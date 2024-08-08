Артезианскую скважину отремонтировали в Гулькевичском районе

Работы в селе Соколовском провели в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Скважину глубиной 460 метров на территории водозабора построили в конце 80-х годов XX века. Она нуждалась в ремонте, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, после капитального ремонта производительность скважины достигает 30 тыс. литров в час.

«Теперь качественной водой обеспечены жители четырех многоквартирных домов, двух домов, построенных для детей-сирот и здание спортивного комплекса», ― добавил он.

Шапошник подчеркнул, что модернизация скважины позволила увеличить мощности водозабора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: до конца года на Кубани достроят четыре водозабора. Работы по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» проводят в Темрюке, Каневском, Крыловском и Ленинградском районах.