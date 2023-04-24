Воруют трафик: эксперт рассказал, как определить подключающихся к домашнему Wi-Fi соседей

Воровство трафика можно предотвратить, если вовремя выявить посторонние подключения к роутеру. Об этом рассказал эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.

На воровство интернет-трафика в первую очередь указывает снижение скорости на устройствах.

«Если раньше по телевизору, который подключен к роутеру, вы смотрели фильмы в HD-качестве и не возникало проблем, а потом вдруг начала тормозить картинка или фильмы стали плохо прогружаться, медленнее скачиваться и открываться, возможно, к вашему роутеру кто-то подсоединил другие устройства, о которых вы не знаете», — сказал Бурхайло.

Он отметил, что скорость интернета определяется количеством подключенных девайсов. Кроме того, если роутер расположен далеко — за дверями или бетонными стенами — он пытается как бы «дотянуться» до устройства, чтобы обеспечить надежным соединением. Из-за этого в квартире соединение становится хуже, добавил специалист.

Через настройки роутера можно проверить, пользуется ли Wi-Fi кто-то за пределами квартиры.

«Для этого необходимо зайти в браузере на IP-адрес устройства, найти который можно на заводской наклейке на нижней части прибора, там же указаны логин и пароль для входа. Далее в разделе «подключенные устройства» или «Wi-Fi-клиенты» нужно проверить количество девайсов, которые пользуются вашим интернет-соединением. Еще у современного роутера, как правило, есть приложение для смартфона, где указан тип подключенных устройств — телевизор, смартфон, планшет и так далее. Этот список можно сверить с количеством ваших гаджетов», — пояснил Вячеслав Бурхайло.

Чтобы закрыть доступ посторонним к домашнему Wi-Fi, стоит установить более сложный пароль на роутер.

«Нужно поменять пароль через приложение или веб-интерфейс роутера. Это обрубит ворам доступ: 80% паролей для доступа к Wi-Fi слишком просты. Это удобно, но небезопасно: программа подбора паролей быстро угадает простую комбинацию. Поэтому пароль должен быть сложным, состоять из букв в нижнем и вернем регистрах, цифр и, желательно, символов. Можно записать его на бумажку, чтобы не забыть. После смены пароля заново подключите все ваши устройства к Wi-Fi и проверьте количество гаджетов в настройках роутера», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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