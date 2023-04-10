Личные данные под угрозой: Роскомнадзор предупредил о рисках использования VPN

В ведомстве отметили, что сервисы VPN создают у пользователей ошибочное представление об анонимности в интернете.

При использовании VPN-сервисов личная информация пользователей и пароли от их учетных записей могут стать предметом изучения и использования мошенниками и шантажистами.

«Иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую российские пользователи через них передают», — сообщает Роскомнадзор.

Чтобы обезопасить себя, в ведомстве рекомендуют проверять приложения антивирусами. Также советуют не пользоваться VPN при входе в личные аккаунты в соцсетях и в приложения банков. Кроме того, рекомендуется не давать VPN доступа к местоположению, сервисной информации об устройстве, микрофону и камере.

Согласно закону «О связи», VPN-сервисы признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности, сообщает RT.

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