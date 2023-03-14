Роскомнадзор удалил 36 страниц в интернете из-за мошенничеств с «Пушкинскими картами»
Общество
14.03.2023 07:36
Об этом 14 марта сообщили в ведомстве.
«По теме мошеннических действий с «Пушкинской картой» были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц», — сказали в Роскомнадзоре.
Ранее в министерстве культуры России сообщили, что постоянно мониторят интернет на предмет обнаружения мошеннических сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, которые предлагают услуги по выводу наличных денег с «Пушкинских карт», сообщает «РИА Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», аферисты в России стали обманывать доверчивых школьников и студентов — обладателей «Пушкинских карт». Мошенники предлагают молодежи вместо бесплатного культурного досуга пару тысяч рублей наличными.
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