Роскомнадзор удалил 36 страниц в интернете из-за мошенничеств с «Пушкинскими картами»

Об этом 14 марта сообщили в ведомстве.

«По теме мошеннических действий с «Пушкинской картой» были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц», — сказали в Роскомнадзоре.

Ранее в министерстве культуры России сообщили, что постоянно мониторят интернет на предмет обнаружения мошеннических сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, которые предлагают услуги по выводу наличных денег с «Пушкинских карт», сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аферисты в России стали обманывать доверчивых школьников и студентов — обладателей «Пушкинских карт». Мошенники предлагают молодежи вместо бесплатного культурного досуга пару тысяч рублей наличными.