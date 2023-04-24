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Вор в законе устроил в колонии Адыгеи казино, а на выигрыши финансировал ячейку экстремистской организации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vor-v-zakone-ustroil-v-kolonii-adygei-kazino-a-na-vyigryshi-finansiroval-yachejku-ekstremistskoj-organizatsii
Вор в законе устроил в колонии Адыгеи казино, а на выигрыши финансировал ячейку экстремистской организации
Фото СУ СК РФ по Республике Адыгея

Деятельность экстремистской организации в колонии выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея совместно с полицейскими и сотрудниками УФСИН России по Республике Адыгея.

По данным следствия, занимавший высшее положение в преступной иерархии осужденный отбывал наказание в исправительной колонии в Адыгее. Он организовал и возглавил на территории колоний Адыгеи ячейку международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Для финансирования деятельности экстремистской организации злоумышленник проводил среди осужденных турниры в покер. Доходы от азартных игр злоумышленник направлял на финансирование деятельности ячейки экстремистской организации. У заключенных изъяли игровые наборы, тетради с записями о поступивших в «общак» после проведения азартных игр деньгах.

В отношении вора в законе и игроков в азартные игры возбудили уголовные дела об организации и финансировании деятельности экстремистской организации, об участии в деятельности экстремистской организации, а также об организации и проведении азартных игр. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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