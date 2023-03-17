Пакет с телефоном и игральными картами пытались перебросить через забор колонии в Краснодарском крае
Попытку передачи запрещенных предметов заключенным пресекли в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.
Сотрудники колонии получили оперативную информацию о готовящейся попытке передачи запрещенных предметов. На прилегающей к исправительному учреждению территории они задержали 20-летнего жителя Краснодарского края. Нарушитель пытался перебросить через забор полиэтиленовый пакет. В пакете находились две колоды игральных карт, сотовый телефон с зарядным устройством и упаковка игральных фишек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.
По данному факту проводится проверка. В отношении нарушителя возбудили административное дело о передаче или попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания.
Читайте также: в СИЗО Краснодара служебная собака Эдлен нашла наркотики в сухом картофельном пюре.
- Два месяца под домашним арестом проведет мать младенца, умершего от истощения в Сочи
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
- «Именем Путина» продает домашний цветок аглаонему жительница Краснодара
- ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
- Отслоилась облицовка: власти Геленджика опровергли факт вандализма на братской могиле советских воинов