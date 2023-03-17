Пакет с телефоном и игральными картами пытались перебросить через забор колонии в Краснодарском крае

Попытку передачи запрещенных предметов заключенным пресекли в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Сотрудники колонии получили оперативную информацию о готовящейся попытке передачи запрещенных предметов. На прилегающей к исправительному учреждению территории они задержали 20-летнего жителя Краснодарского края. Нарушитель пытался перебросить через забор полиэтиленовый пакет. В пакете находились две колоды игральных карт, сотовый телефон с зарядным устройством и упаковка игральных фишек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

По данному факту проводится проверка. В отношении нарушителя возбудили административное дело о передаче или попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания.

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