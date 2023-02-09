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В СИЗО Краснодара служебная собака Эдлен нашла наркотики в сухом картофельном пюре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sizo-krasnodara-sluzhebnaya-sobaka-edlen-nashla-narkotiki-v-suhom-kartofelnom-pyure
В СИЗО Краснодара служебная собака Эдлен нашла наркотики в сухом картофельном пюре
Фото УФСИН России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в феврале в СИЗО-1 кубанской столицы.

Сотрудники следственного изолятора принимали продуктовую передачу 48-летней женщины для одного из содержащихся в учреждении обвиняемых. При досмотре содержимого посылки присутствовал кинолог со служебной собакой по кличке Эдлен.

Собака заинтересовалась пакетом с сухим картофельным пюре, обнюхала его и подала сотрудникам знак. При осмотре пакета с пюре в нем нашли кристаллическое вещество белого цвета. Предположительно, это наркотик. Содержимое направили на экспертизу.

Женщину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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