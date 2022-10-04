В Краснодаре мужчина пытался перебросить через забор колонии телефоны, алкоголь и карты

Фото пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю

Попытку передачи запрещенных предметов пресекли сотрудники ИК-14.

Возле исправительного учреждения надзиратели задержали 47-летнего мужчину с полиэтиленовым пакетом. Он пытался перебросить его через забор, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали. В его пакете обнаружили четыре телефона, четыре колоды карт, две бутылки с алкоголем и 2,5 тыс. рублей.

Материалы направили в суд. Мужчину привлекут к административной ответственности.

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