В Краснодаре мужчина пытался перебросить через забор колонии телефоны, алкоголь и карты
Происшествия
04.10.2022 12:40
Попытку передачи запрещенных предметов пресекли сотрудники ИК-14.
Возле исправительного учреждения надзиратели задержали 47-летнего мужчину с полиэтиленовым пакетом. Он пытался перебросить его через забор, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.
Мужчину задержали. В его пакете обнаружили четыре телефона, четыре колоды карт, две бутылки с алкоголем и 2,5 тыс. рублей.
Материалы направили в суд. Мужчину привлекут к административной ответственности.
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