В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины

Фото пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю

Цитрусовые с запрещенной «начинкой» выявили в ходе досмотра одной из посылок в СИЗО-1. На подозрительный пакет с апельсинами указала служебная собака по кличке Эдвин.

Апельсины одному из заключенных принесла 86-летняя женщина. Осмотрев фрукты, правоохранители обнаружили в кожуре проколы. Предположительно, они образовались от инъекций наркотика. Апельсины отправили на экспертизу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

В случае положительного результата злоумышленнице, несмотря на ее почтенный возраст, грозит лишение свободы.

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