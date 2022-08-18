В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины
Происшествия
18.08.2022 10:32
Цитрусовые с запрещенной «начинкой» выявили в ходе досмотра одной из посылок в СИЗО-1. На подозрительный пакет с апельсинами указала служебная собака по кличке Эдвин.
Апельсины одному из заключенных принесла 86-летняя женщина. Осмотрев фрукты, правоохранители обнаружили в кожуре проколы. Предположительно, они образовались от инъекций наркотика. Апельсины отправили на экспертизу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.
В случае положительного результата злоумышленнице, несмотря на ее почтенный возраст, грозит лишение свободы.
Читайте также: в Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее.
Популярные новости
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
- В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
- В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
ТОП 5 НОВОСТЕЙ