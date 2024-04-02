Вор украл 35-летний «Москвич» и попытался сдать его на металлолом в Краснодаре

В полицию обратился житель Краснодара с сообщением о краже.

Он рассказал, что из двора многоквартирного дома на улице Тургенева пропал его автомобиль «Москвич» 1989 года выпуска стоимостью около 30 тыс. рублей. Мужчина также уточнил, что машиной он не пользовался уже несколько лет.

В ходе розыска по подозрению в угоне на одной из улиц краевого центра задержали ранее не судимого 40-летнего жителя Адыгеи. В отделе полиции он сознался в содеянном и рассказал, что привез украденный автомобиль в пункт металлоприема, но работники отказались его выкупать из-за отсутствия документов на машину. Поэтому злоумышленник оставил машину в пункте и скрылся.

Возбудили уголовное дело о краже, автомобиль изъяли и вернули законному владельцу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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