Эвакуатор приехал за тонированной машиной, но сам попал на штрафстоянку в Сочи

Инцидент произошел на улице Чайковского города-курорта.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Chery с тонировкой стекол, не соответствующей требованиям. На месте снимать пленку водитель отказался, поэтому вызвал эвакуатор, чтобы отвезти машину на СТО.

Инспекторы проверили приехавший на место автомобиль и установили, что у него неисправно рулевое управление. В отношении обоих водителей составили административные протоколы, эвакуатор отправили на штрафстоянку, а водитель иномарки вынужден был обратиться к другому извозчику, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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