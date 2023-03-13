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Вор-рецидивист на велосипеде обокрал частные дома на 12 млн рублей в Краснодарском крае и на Ставрополье

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vor-retsidivist-na-velosipede-obokral-chastnye-doma-na-12-mln-rublej-v-krasnodarskom-krae-i-na-stavropole
Вор-рецидивист на велосипеде обокрал частные дома на 12 млн рублей в Краснодарском крае и на Ставрополье
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследовать уголовное дело о кражах и уклонении от административного надзора в отношении неоднократно судимого 41-летнего жителя Усть-Лабинского района.

По данным следствия, мужчина находился под административным надзором, но не соблюдал установленные судом ограничения и обворовывал частные жилые дома. Злоумышленник оставлял свой автомобиль на окраине населенного пункта, садился на велосипед и ездил по улицам, присматривая подходящий дом.

Злоумышленник выбирал время, когда хозяев нет дома, отжимал окна и забирался внутрь. Вор забирал деньги, ювелирные украшения, иконы и дорогую парфюмерию. После этого злоумышленник продавал украденное, а деньги тратил. Подозреваемый оказался причастен к 26 кражам в Краснодарском и Ставропольском краях. Общая сумма ущерба составила около 12 млн рублей.

Подозреваемого задержали в Усть-Лабинском районе и поместили под стражу. Расследование завершено материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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