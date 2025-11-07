Вопросы трудоустройства и самозанятости обсудили с ветеранами СВО в Краснодаре

Встреча прошла в фонде «Защитники Отечества». Участникам рассказали, как открыть и развивать собственное дело.

Представители фонда предупредили бойцов, с какими проблемами они могут сталкиваться. Говорили и о реализации собственной продукции и разработке брендов.

«Я когда уволился в запас, обратился в фонд, поставили на учет, прошел психологическую профориентацию, побудили меня заняться бизнесом. Мы обсуждали, что проработать, чтобы консолидировать участников СВО, которые хотят заняться бизнесом», — сказал ветеран СВО Алексей Лебедев.

«У нас прямые контакты с работодателями, мы заключили более 1,2 тыс. прямых соглашений с кубанскими работодателями для того, чтобы контактировать напрямую и помогать им подбирать кадры из числа участников СВО, при потребности помогать ребятам трудоустраиваться», — отметила заместитель руководителя по социальному сопровождению филиала Фонда «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю Инна Шестакова.

На Кубани успешно реализуются меры поддержки участников СВО и членов их семей. Оказывается помощь в получении дополнительного образования, социальной адаптации и получении лекарств.

Читайте также: на Кубани за два года оздоровились около 5 тыс. участников СВО.

Подпишись, здесь всегда интересно.