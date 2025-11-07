На Кубани за два года оздоровились около 5 тыс. участников СВО

Военнослужащие получили санаторно-курортное лечение в рамках региональной программы, разработанной по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Как сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Руденко, за два года действия программы сертификаты на реабилитацию и лечение получили порядка 5 тыс. участников спецоперации.

Сертификат дает возможность военнослужащим воспользоваться услугами на сумму до 100 тыс. рублей, а инвалидам I группы — до 130 тыс. рублей.

«Почти 23 тыс. сертификатов уже выдано. Ограничений по времени прохождения лечения нет», — отметил Руденко.

Участники СВО и их семьи могут выбрать одну из 46 санаторно-курортных организаций. Для получения сертификата необходимо обратиться в управление соцзащиты населения министерства труда Краснодарского края. С правилами и порядком получения можно ознакомиться на сайте ведомства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

