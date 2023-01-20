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Вопросы торгово-экономического сотрудничества между Кубанью и Турцией обсудили в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/voprosy-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mezhdu-kubanyu-i-turtsiej-obsudili-v-krasnodare
Вопросы торгово-экономического сотрудничества между Кубанью и Турцией обсудили в Краснодаре
Фото Ивана Семенца

Круглый стол прошел 19 января в гибридном формате в рамках программы «Время новых стратегий».

Перспективными направлениями в части сотрудничества Краснодарского края и Турции остаются сферы агропромышленного комплекса, курорты и обрабатывающее производство, отметила заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП Анастасия Шишмарева.

Генеральный консул Турецкой Республики в Новороссийске Фырат Байар отметил эффективность партнерства в туристической и энергетической отраслях. Также он выразил надежду на непрерывное развитие двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Объем двусторонней торговли между Турцией и Краснодарским краем в 2021 году составил 1,6 млрд долларов. Ожидается, что по итогам 2022 года показатели увеличатся, добавила торговый атташе Генерального консульства Турецкой Республики в Новороссийске Таныш Айданур Авджи.

По мнению участников круглого стола, необходимо продолжать и масштабировать подобный формат обсуждений. Для решения актуальных вопросов представители власти и бизнеса обменялись контактами, сообщает Юг Times.

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