Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году

Об этом стало известно 28 декабря по итогам деловой встречи мэра Краснодара Евгения Наумова с консулом Турции в Новороссийске Фыратом Байаром.

Глава Краснодара отметил, что в нынешних условиях внешнеполитической обстановки Турция по-прежнему остается для Кубани и Краснодара одним из главных партнеров в различных сферах.

«Уверен, у столицы Кубани и городов Турции большие перспективы в развитии промышленных связей. Знаю, что в следующем году намечен переезд Генерального Консульства из Новороссийска в Краснодар. Рад, что мы в буквальном смысле станем ближе», — сказал Наумов.

Также мэр краевой столицы предложил льготы для турецких инвесторов на территории городского индустриального парка.

Фырат Байар также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между Краснодаром и Турцией.

«Я являюсь турецким дипломатом, который очень гордится тем, что назначен на должность в ваш регион, здесь я чувствую себя как дома. В ближайшее время мы планируем переезд в Краснодар. Уже закончили все процедуры согласования здания для размещения дипломатической миссии и ждем окончания ремонтных работ. После переезда приглашаю вас посетить наше консульство, хочу угостить турецким чаем. Также хочу сказать, что я полностью открыт ко всем просьбам и предложениям с вашей стороны — мне хочется, чтобы вы воспринимали меня как своего брата», — цитирует Байара пресс-служба администрации Краснодара.

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