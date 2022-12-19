Посол Боснии и Герцеговины в феврале 2023 года посетит Краснодар

Рабочая встреча посла Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия и генерального директора Фонда развития Краснодарского края, муниципального депутата Ильи Шакалова состоялась в Москве 19 декабря.

По словам Шакалова, в ходе беседы в резиденции посла обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и международных отношений. Также обсудили установление побратимских и партнерских связей между образовательными учреждениями и муниципальными образованиями регионов. Кроме того, стороны обсудили работу по продвижению идей бизнеса и сотрудничества в сферах туризма, культуры и молодежной политики и продвижению русского мира.

Также стороны обсудили формирование бизнес-миссии Краснодарского края на Инвестиционный форум. Он пройдет в апреле 2023 года в городе Баня-Лука Республики Сербской.

«Крайне важным направлением работы будет являться взаимное продвижение инвестиционного и промышленного потенциала Республики Сербской и Краснодарского края. Важным дружественным шагом станет личный визит посла Боснии и Герцеговины Желько Самарджия в Краснодар в феврале 2023 года. Фонд развития Краснодарского края, вместе с сербской диаспорой на Кубани и заинтересованными организациями будут рады оказать помощь в формировании деловой программы пребывания господина посла на Кубани», — сказал Илья Шакалов.

Установление партнерских отношений является стратегическим интересом Российской Федерации на Балканах, отметил депутат.

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