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Новым побратимом Краснодара может стать китайский город Шицзячжуан

Экономика
17.11.2022 15:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-pobratimom-krasnodara-mozhet-stat-kitajskij-gorod-shitszyachzhuan
Новым побратимом Краснодара может стать китайский город Шицзячжуан
Фото tpic.home.news.cn

Мэр Краснодара Евгений Наумов и мэр Шицзячжуана Ма Юйцзюнь в онлайн-режиме подписали меморандум о намерении заключить побратимские отношения между столицей Кубани и административным центром провинции Хэбэй.

В Шицзячжуане с 16 по 18 ноября проходит ежегодная китайская международная выставка цифровой экономики. Подписание меморандума приурочили к ее проведению.

Евгений Наумов во время подписания соглашения отметил, что в это непростое для всего мира время Россия и Китай все больше сближаются и находят новые точки соприкосновения в разных сферах. Он также подчеркнул, что Краснодар и Шицзячжуан — региональные столицы с высоким уровнем экономического и  культурного развития.

«Очень надеюсь, что скоро мы лично сможем принять участие в таком значимом мероприятии мирового масштаба. А сегодня мы делаем первый очень важный шаг в направлении развития нашей дружбы и партнерских связей», — сказал мэр Краснодара.

Евгений Наумов добавил, что подписание меморандума во время международной выставки придает отношениям Краснодара и Шицзячжуана особый статус и перспективу в будущем.

В прошлом году Краснодар подписал меморандум намерений о развитии отношений с китайским Цзиньхуа. В этом году подписали меморандум с китайским городом Дуцзянъянем, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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