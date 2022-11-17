Новым побратимом Краснодара может стать китайский город Шицзячжуан

Фото tpic.home.news.cn

Мэр Краснодара Евгений Наумов и мэр Шицзячжуана Ма Юйцзюнь в онлайн-режиме подписали меморандум о намерении заключить побратимские отношения между столицей Кубани и административным центром провинции Хэбэй.

В Шицзячжуане с 16 по 18 ноября проходит ежегодная китайская международная выставка цифровой экономики. Подписание меморандума приурочили к ее проведению.

Евгений Наумов во время подписания соглашения отметил, что в это непростое для всего мира время Россия и Китай все больше сближаются и находят новые точки соприкосновения в разных сферах. Он также подчеркнул, что Краснодар и Шицзячжуан — региональные столицы с высоким уровнем экономического и культурного развития.

«Очень надеюсь, что скоро мы лично сможем принять участие в таком значимом мероприятии мирового масштаба. А сегодня мы делаем первый очень важный шаг в направлении развития нашей дружбы и партнерских связей», — сказал мэр Краснодара.

Евгений Наумов добавил, что подписание меморандума во время международной выставки придает отношениям Краснодара и Шицзячжуана особый статус и перспективу в будущем.

В прошлом году Краснодар подписал меморандум намерений о развитии отношений с китайским Цзиньхуа. В этом году подписали меморандум с китайским городом Дуцзянъянем, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: власти Краснодара предложили заключить договор о побратимстве с вьетнамским городом Ханоем.