Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Власти Краснодара предложили заключить договор о побратимстве с Ханоем

Политика
11.08.2022 21:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodara-predlozhili-hanoyu-zaklyuchit-dogovor-o-pobratimstve
Власти Краснодара предложили заключить договор о побратимстве с Ханоем
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Официальный прием делегации Вьетнама во главе с послом в России Данг Минь Кхоем провели в мэрии Краснодара.

Во время встречи первый заместитель главы Краснодара Максим Слюсарев предложил подписать договор о побратимстве с Ханоем или другим городом Вьетнама. Он отметил, что Краснодар полностью открыт к сотрудничеству.

«У нас 10 городов-побратимов в разных частях мира, и мы открыты для расширения международного сотрудничества. Надеюсь, с нашими коллегами из Социалистической Республики Вьетнам мы сможем выбрать те сферы и направления, которые наиболее интересны, взаимовыгодны, и будем на протяжении многих лет дальше работать бок о бок, поддерживая и развивая друг друга», — сказал Слюсарев.

Данг Минь Кхой поблагодарил власти Краснодара за помощь и поддержку вьетнамской диаспоры, в том числе во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что во Вьетнаме очень любят русскую культуру и поддержал идею о выстраивании крепких двусторонних отношений.

По его словам, Вьетнам будет рад приобрести еще одного надежного стратегического партнера, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре обсудили новые логистические пути импорта и экспорта товаров во Вьетнам.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее детской машиной
  3. В Краснодаре в канализации нашли автомобильный двигатель
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Прямой эфир
Мы в соцсетях