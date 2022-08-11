Власти Краснодара предложили заключить договор о побратимстве с Ханоем

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Официальный прием делегации Вьетнама во главе с послом в России Данг Минь Кхоем провели в мэрии Краснодара.

Во время встречи первый заместитель главы Краснодара Максим Слюсарев предложил подписать договор о побратимстве с Ханоем или другим городом Вьетнама. Он отметил, что Краснодар полностью открыт к сотрудничеству.

«У нас 10 городов-побратимов в разных частях мира, и мы открыты для расширения международного сотрудничества. Надеюсь, с нашими коллегами из Социалистической Республики Вьетнам мы сможем выбрать те сферы и направления, которые наиболее интересны, взаимовыгодны, и будем на протяжении многих лет дальше работать бок о бок, поддерживая и развивая друг друга», — сказал Слюсарев.

Данг Минь Кхой поблагодарил власти Краснодара за помощь и поддержку вьетнамской диаспоры, в том числе во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что во Вьетнаме очень любят русскую культуру и поддержал идею о выстраивании крепких двусторонних отношений.

По его словам, Вьетнам будет рад приобрести еще одного надежного стратегического партнера, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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