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В Краснодаре обсудили новые логистические пути импорта и экспорта товаров во Вьетнам

Экономика
10.08.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obsudili-novye-logisticheskie-puti-importa-i-eksporta-tovarov-vo-vetnam
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодар прибыл чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой. Он приехал вместе с делегацией дипломатов и общественников.

Зарубежные гости побывали на предприятиях, в которые были вложены инвестиции со стороны Вьетнама, и остались довольны эффективностью производств. Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждали уже на встрече в краевой администрации. В частности, говорили о проведении онлайн-конференций по обмену опытом для предпринимателей. Также речь шла о новых логистических путях импорта и экспорта товаров.

«Мы больше всех производим зерна, естественно, производим большое количество муки, масла и сахара. У нас большие направления, и мы готовы предметно обсуждать все обоюдные вопросы нашего сотрудничества, в том числе экспорт и импорт. Потому что у нас тоже есть потребность в товарах, которые производятся во Вьетнаме», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

«Я знаю, что Краснодарский край известен как опора российской экономики, и вы лидируете в строительстве, промышленности и торговле, являетесь кормящей территорией России, плодородным краем, приносящим обильный урожай и большие доходы. Знаю, что вы занимаете лидирующие позиции в привлечении инвестиций в Россию», — сообщил чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

Уже после встречи представители вьетнамской и кубанской делегаций возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти Героев.

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