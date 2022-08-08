Андрей Коробка: в Краснодарском крае объем инвестиций в АПК вырос почти на 24%
Вице-губернатор Андрей Коробка в ходе пресс-конференции 8 августа рассказал об инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Краснодарского края.
На Кубани с начала 2022 года объем инвестиций в АПК составил 9,5 млрд рублей, что на 23,77% больше аналогичного периода прошлого года.
«По итогам первого полугодия несмотря на очевидные сложности многие направления АПК продемонстрировали рост, что сказалось и на экономике. Выросла прибыль крупных и средних предприятий, обеспечен стабильный рост среднемесячной заработной платы и, как результат, рост объема налоговых поступлений от агропредприятий. Все это сохранило инвестиционную привлекательность отрасли», — отметил замглавы региона по АПК.
В основном, рост показали животноводство, заготовительная и перерабатывающая отрасль. Сейчас на Кубани реализуют порядка 92 инвестпроектов в сфере АПК на сумму около 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в грибную отрасль Краснодарского края вложат около 1,8 млрд рублей.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
- Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Геленджике за деньги от курортного сбора установили скамейки-кольца