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Андрей Коробка: в Краснодарском крае объем инвестиций в АПК вырос почти на 24%

Экономика
08.08.2022 19:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/andrej-korobka-v-krasnodarskom-krae-obem-investitsij-v-apk-vyros-pochti-na-24
Андрей Коробка: в Краснодарском крае объем инвестиций в АПК вырос почти на 24%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Андрей Коробка в ходе пресс-конференции 8 августа рассказал об инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Краснодарского края.

На Кубани с начала 2022 года объем инвестиций в АПК составил 9,5 млрд рублей, что на 23,77% больше аналогичного периода прошлого года.

«По итогам первого полугодия несмотря на очевидные сложности многие направления АПК продемонстрировали рост, что сказалось и на экономике. Выросла прибыль крупных и средних предприятий, обеспечен стабильный рост среднемесячной заработной платы и, как результат, рост объема налоговых поступлений от агропредприятий. Все это сохранило инвестиционную привлекательность отрасли»,  — отметил замглавы региона по АПК.

В основном, рост показали животноводство, заготовительная и перерабатывающая отрасль. Сейчас на Кубани реализуют порядка 92 инвестпроектов в сфере АПК на сумму около 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в грибную отрасль Краснодарского края вложат около 1,8 млрд рублей.

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