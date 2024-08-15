Вопросы службы по контракту обсудили в Краснодаре

В краевой столице провели совещание под председательством замгубернатора Александра Власова и врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.

Среди участников встречи ― военный комиссар Кубани Алексей Чугункин, руководители профильных министерств, департаментов, а также представители силовых структур. На совещании обсудили комплектование контрактниками Вооруженных Сил РФ и информационную работу в этом направлении.

Так, на Кубани проводят различные информационные мероприятия, посвященные военной службе по контракту, рассказал Власов. По его словам, с 10 августа в регионе желающий подписать контракт боец единовременно может получить до 1,9 млн рублей.

«Кроме того, во многих муниципальных образованиях предусмотрено дополнительное материальное стимулирование работников военно-учетных столов. Взаимодействие с территориальными и федеральными органами исполнительной власти организовано, работа продолжается», ― добавил атаман Кубанского казачьего войска.

Кочетков подчеркнул, что по итогам прошлого месяца задание по комплектованию контрактников выполнили в полном объеме. На Кубани действует большой объем льгот и социальных гарантий для участников СВО, среди лучших по промежуточным итогам этого года ― Усть-Лабинский и Апшеронский районы, а также Новороссийск.

Власов совместно с Кочетковым посетили региональный военкомат. По словам Кочеткова, призыв в апреле – июле этого года в крае прошел на высоком организационном уровне ― без ЧП, нарушений и в установленные сроки.

«Установленное штабом Южного военного округа задание на комплектование воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации гражданами, призванными с территории Краснодарского края выполнено полностью», ― отметил он.

Власти Кубани проводят активную работу по совершенствованию материально-технической базы и приведению военных комиссариатов к современному виду, сказал Власов. С 2021 года на эти цели направили свыше 420 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

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