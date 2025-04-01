Вопросы развития казачества и поддержки бойцов СВО обсудили в Брюховецком районе

Расширенное заседание совета атаманов провел замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

По словам замглавы Кубани, в Брюховецком районе действуют семь хуторских и одно станичное казачье общество — они объединяют более 830 человек. С начала СВО многие из них принимали участие в боевых действиях.

«В пользовании казаков – 220 га земли. Часть прибыли идет на обеспечение бойцов в зоне спецоперации, поддержку их семей. В муниципалитете также проводят активную работу по патриотическому воспитанию молодежи», — сказал Власов.

На заседании обсудили вопросы поддержки участников спецоперации и их семей, развитие районного отделения Союза казачьей молодежи Кубани, работу наставников в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Также рассмотрели вопросы несения казаками госслужбы, противодействие незаконному обороту наркотиков, подготовку к весеннему призыву, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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