Вопросы обеспечения безопасности в школах обсудили в Кавказском районе

В преддверии нового учебного года прошло совещание по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности в учебных заведениях муниципалитета. Его провел глава района Юрий Ханин.

Во встрече приняли участие директоры школ, руководители надзорных и контролирующих органов, в том числе прокурор Кавказского района Артем Шаблов, начальник отдела УФСБ Дмитрий Макеев, начальник ОМВД по Кавказскому району Дмитрий Брюхов.

С докладами о принимаемых мерах выступила замглавы района Светлана Филатова, руководители Роспотребнадзора, отдела ГИБДД, вневедомственной охраны и отдела надзорной деятельности.

Также ранее в августе Юрий Ханин провел совещание с руководителями образовательных учреждений по вопросу подготовки к новому учебному году. В нем принял участие прокурор Кавказского района, руководители УФСБ в Кропоткине, следственного комитета и отдела полиции.

На встрече сообщили о ходе ремонтных работ в садах и школах, закупке оборудования, готовности паспортов безопасности и взаимодействии с надзорными органами.

Кроме того, в начале месяца прокурор Кавказского района, руководители Следственного комитета и отдела УФСБ Кропоткина посетили городской Дом культуры. Во время визита они застали волонтерскую группу «ZaVeca» за плетением маскировочных сетей.

Глава района Юрий Ханин отметил, что женщины занимаются плетением таких сетей практически ежедневно с самого начала СВО. Готовые сети отправляются с гуманитарным грузом к российским бойцам на постоянной основе, сообщает пресс-служба администрации Кавказского района.

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