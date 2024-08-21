Кондратьев: более 1 млрд рублей выделили на безопасность школ и детсадов Кубани

Совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба провели 21 августа губернатор Краснодарского края края Вениамин Кондартьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.

На совещании обсуждалась готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

«На безопасность школ и детских садов в этом году выделили больше миллиарда рублей. Это средства на видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, а также антитеррористическую защиту. Более 700 школ и детсадов оснастили системами автоматической противопожарной защиты. На всех объектах есть кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдение и металлоискатели, территории освещены», — рассказал глава региона.

По словам вице-губернатора по соцблоку Анны Миньковой, все 3 тыс. 253 образовательных организаций Кубани прошли проверку на готовность к началу обучения.

Кроме того, 29 и 30 августа пройдут всероссийские учения по антитеррору. В них примут участие работники школ, техникумов и колледжей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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