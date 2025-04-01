Вопросы инфбезопасности обсуждают на конференции в Краснодарском ВВУ

В Краснодарском высшем военном училище стартовала третья конференция «ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ». Ее участников от имени губернатора Краснодарского края приветствовал его заместитель Александр Руппель.

Он отметил, что вопросы информационной безопасности в России вышли на первый план, так как на кону — оборонобезопасность всей страны, благополучие и жизни ее граждан.

Руппель подчеркнул, что по темпам цифровой трансформации Краснодарский край находится в числе регионов-лидеров, это делает его привлекательной целью для кибератак. Чтобы предотвратить их, на Кубани еще в 2021 году был создан Центр мониторинга информационной безопасности, а также в органах власти перешли на отечественное программное обеспечение.

«Несмотря на значительный рост числа событий в прошлом году, количество инцидентов снизилось в семь раз по сравнению с 2022 годом. Это свидетельствует о том, что система обнаружения и реагирования стала существенно более эффективной и готовой к вызовам современности», — добавил вице-губернатор.

На конферении помимо актуальных вопросов информационной безопасности обсудят и подготовку кадров в этой сфере. Специалистов для IT-отрасли готовят в том числе в КВВУ им. генерала армии С. М. Штеменко. Об этом рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

«Мы осознаем, что невозможно полностью полагаться на технологии. Ключевым элементом остается человеческий фактор — специалисты, способные оперативно реагировать и принимать стратегически важные решения. Подготовка таких кадров является одной из наших главных задач», — заявил он.

«ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ» продлится до 4 апреля. В дни проведения мероприятия его участникам также представят вооружение и спецтехнику, разработки научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса. В конце будут определены самые перспективные проекты, которые потом их разработчики продемонстрируют на выставке Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2025», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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