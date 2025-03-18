Вице-губернатор Кубани Руппель рассказал об итогах работы промкомплекса

По словам замгубернатора региона Александра Руппеля, по итогам первого месяца работы промышленного комплекса, объем производства его продукции достиг 104,2% к такому же периоду 2024 года.

Вкрае наблюдается положительная динамика в производственных отраслях, за исключением зависящих от сезонных работ, отметил вице-губернатор.

«Наибольший рост отмечаем в выпуске вагонов, фармацевтических препаратов и медицинских изделий, одежды, продукции металлургических предприятий. Также производители увеличили объем отгрузки промышленной продукции: за январь он составил порядка 43 млрд рублей с ростом на 16,8% к аналогичному уровню прошлого года», — уточнил Руппель.

Кроме того, выросли:

почти вдвое — объем реализации автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

в полтора раза — отгрузка прочих готовых изделий, изделий из кожи и кожи

в 1,2-1,3 раза — реализация продукции металлургов, предприятий целлюлозно-бумажной и химической промышленности.

Министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько отметил, что этот рост связан, в том числе, с комплексной поддержкой, которую предоставляют в регионе — она позволяет модернизировать уже действующие производства и запускать новые.

Так, например, только за 2024 год на эти цели из отраслевой госпрограммы развития краевой промышленности направили 1,6 млрд рублей субсидий, а также еще 2,8 млрд займов и грантов Фонда развития промышленности региона.

В текущем году для промпредприятий края доступно восемь направлений субсидирования, в том числе компенсация до 50% затрат на покупку промоборудования, произведенного в РФ, а также 13 программ льготного заемного финансирования по ставкам от 0,1 до 4% годовых от ФРП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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