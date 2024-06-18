Вопрос раздела домашних животных при разводе предложили урегулировать в России

К домашним животным сейчас применяются общие правила об имуществе.

С инициативой выступил декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов. По его словам, при разводе питомец, как и другое имущество, передается тому супругу, который чаще этим питомцем «пользуется». Так, он обязуется компенсировать второму супругу половину стоимости.

«Кроме того, как следует из анализа судебной практики, оценка животного производится в некоторых случаях по рыночной стоимости», — добавил Виноградов.

В связи с этим эксперт предложил внести изменения в ст. 128 ГК РФ, а также разработать и внедрить механизм регулирования при разводе, который будет учитывать особенности такого объекта прав, как животные. Кроме того, он заявил о необходимости разработки списка факторов, учитывающего эмоциональную связь владельца с питомцем.

«Внесение указанных изменений в российское законодательство позволит не только ликвидировать правовую лакуну в части определения правового статуса домашних животных, но и выведет на качественно новый уровень культуру ответственного отношения к своим питомцам среди граждан России», ― цитирует обращение RT.

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