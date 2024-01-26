Налоговый вычет за лечение домашних животных предложили ввести в России

Хозяева зарегистрированных собак и котов смогут получать налоговый вычет за медицинские услуги по лечению.

Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс 26 января направят на заключение в правительство для внесения в Госдуму.

«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такая мера позволит стимулировать владельцев официально регистрировать своих животных и повысит их ответственность за содержание питомцев и их поведение.

В некоторых регионах такая процедура уже носит обязательный характер — это позволяет местным властям контролировать популяцию животных и предотвращать неправомерное отношение с ними.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков считает, что стимулирование к регистрации позволит снизить количество безнадзорных животных — с регистрационным номером можно быстро найти хозяина и вернуть ему животное.

«С точки зрения налогового законодательства мы ничего менять не предлагаем. Просто добавляется еще одна опция. Это те же, как у физлиц, 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать более 120 тыс. рублей», — пояснил Марков.

Заводчики утверждают, что инициатива заслуживает поддержки, поскольку лечение стало слишком дорогим, и те же 13% хозяева смогут потратить на своих питомцев — сейчас только стоимость препарата от клещей выросла с 1,3 тыс. до 8,5 тыс. рублей.

Экономисты при этом считают, что инициатива не будет первостепенной для Минфина, а государство в нынешних условиях вряд ли будет делать налоговые послабления в отношении животных, пишут «Известия».

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