Уроки грамотного ухода за домашними питомцами предложили ввести в школах России

Соответствующим разделом хотят дополнить план занятий по обществознанию или домоводству.

Ввести уроки о грамотном уходе за домашними животными предложил глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

По его мнению, нужно разрешить проводить в школах выставки животных из приютов, чтобы дети могли бесплатно забирать их к себе домой под присмотром родителей и педагогов.

Еще общественник высказался за возможность открывать в учебных заведениях живые уголки. Так дети с ранних лет смогут самостоятельно ухаживать за животными, научатся направлять на них свою заботу и созидательную энергию, сказал Ветров.

Обращение со своими предложениями Михаил Ветров направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщает RT.

Читайте также: берем кота с улицы — пять первых обязательных шагов.