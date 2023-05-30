Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по пунктам принятия решений на Украине

Об этом сообщили 30 мая в ежедневной сводке Минобороны РФ. Российские военные поразили все назначенные объекты.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения», — говорится в сообщении Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что в украинских пунктах принятия решений, подвергшихся удару, под руководством западных спецслужб планировали совершение терактов на территории РФ, сообщает RT.

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