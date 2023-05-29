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Российские военные нанесли массированный удар по аэродромам Украины

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-voennye-nanesli-massirovannyj-udar-po-aerodromam-ukrainy
Российские военные нанесли массированный удар по аэродромам Украины
Фото пресс-службы Южного военного округа

В результате ударов цели были достигнуты. Все назначенные объекты оказались уничтожены.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Массированным ударом по украинским военным аэродромам уничтожили радиолокационные посты, командные пункты, хранилища с оружием и боеприпасами и авиационную технику ВСУ, сообщает RT.

Читайте также: российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом утром 25 мая сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

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