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Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-voennye-otrazili-ataku-ukrainskih-bespilotnikov-na-sevastopol
Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь
Фото portsinfo.ru

Об этом утром 25 мая сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал в своем Telegram-канале глава Севастополя.

Михаил Развожаев добавил, что никакие объекты в городе не пострадали.

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