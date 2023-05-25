Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь
Происшествия
25.05.2023 07:41
Об этом утром 25 мая сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал в своем Telegram-канале глава Севастополя.
Михаил Развожаев добавил, что никакие объекты в городе не пострадали.
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