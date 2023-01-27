Волонтеры привели в порядок могилу фронтовика-освободителя Краснодара
Субботник на Всесвятском кладбище прошел в рамках акции «Защитники Краснодара».
Заявку на благоустройство памятника Августина Фомича Каплиенко подала его дочь. Субботник провели волонтеры муниципального штаба «Мы вместе» совместно с управлением по делам молодежи и сотрудниками администрации Западного округа.
«Работы в рамках акции «Защитники Краснодара» проводим уже в третий раз. Все вместе покрасили ограждение и памятник, убрали большую ветку, нависавшую над мемориалом, собрали шесть мешков с мусором, опавшей листвой и сорняками. Мы отрабатываем заявки от жителей в порядке очереди, по мере их поступления», — рассказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.
Августина Каплиенко призвали в ряды Красной армии в Новороссийске в 1993 году. Он закончил войну в звании капитана. Участвовал в освобождении Краснодара и края, за что был награжден медалью «За оборону Кавказа». Удостоен Орденов Красной Звезды, Красного Знамени и других боевых наград и орденов.
Акция «Защитники Краснодара» продлится до 12 февраля и возобновится в преддверии 80-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ.
Чтобы стать волонтером и принять участие в организации Дня освобождения Краснодара, нужно заполнить заявку на сайте Добро.ру. Более 20 тыс. волонтеров уже зарегистрировались в других мероприятиях проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», могилы ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок на Всесвятском кладбище Краснодара. Первые три захоронения привели в порядок в рамках акции «Защитники Краснодара» 12 января.
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