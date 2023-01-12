Могилы ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок на Всесвятском кладбище Краснодара

Первые три захоронения ветеранов привели в порядок в рамках акции «Защитники Краснодара» 12 января.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Западного округа, управления по делам молодежи, волонтеры штаба #МыВместе, молодежный патруль и казаки хуторского казачьего общества атамана Величко.

«В день старта акции облагородили уже известные нам могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Памятники сильно заросли травой, поэтому провели очистку территорий и ограждений, собрали 15 мешков мусора», — сказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках акции «Защитники Краснодара» можно в режиме онлайн сообщить о могилах павших героев и ветеранов. Информацию используют для создания единой базы памятных захоронений.