Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Могилы ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок на Всесвятском кладбище Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mogily-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny-priveli-v-poryadok-na-vsesvyatskom-kladbishhe-krasnodara
Могилы ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок на Всесвятском кладбище Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Первые три захоронения ветеранов привели в порядок в рамках акции «Защитники Краснодара» 12 января.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Западного округа, управления по делам молодежи, волонтеры штаба #МыВместе, молодежный патруль и казаки хуторского казачьего общества атамана Величко.

«В день старта акции облагородили уже известные нам могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Памятники сильно заросли травой, поэтому провели очистку территорий и ограждений, собрали 15 мешков мусора», — сказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках акции «Защитники Краснодара» можно в режиме онлайн сообщить о могилах павших героев и ветеранов. Информацию используют для создания единой базы памятных захоронений.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО
Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края
Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края
Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
  3. В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
  4. В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
  5. Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
  6. Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях