Могилы ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок на Всесвятском кладбище Краснодара
Общество
12.01.2023 18:55
Первые три захоронения ветеранов привели в порядок в рамках акции «Защитники Краснодара» 12 января.
В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Западного округа, управления по делам молодежи, волонтеры штаба #МыВместе, молодежный патруль и казаки хуторского казачьего общества атамана Величко.
«В день старта акции облагородили уже известные нам могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Памятники сильно заросли травой, поэтому провели очистку территорий и ограждений, собрали 15 мешков мусора», — сказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках акции «Защитники Краснодара» можно в режиме онлайн сообщить о могилах павших героев и ветеранов. Информацию используют для создания единой базы памятных захоронений.
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