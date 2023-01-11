Мэр Краснодара рассказал о создании единой базы памятных захоронений

С 12 января в краевой столице стартует акция «Защитники Краснодара», рассказал глава города Евгений Наумов. Она посвящена сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Акция открывает цикл мероприятий, посвященных 80-летию освобождения краевого центра от немецко-фашистских захватчиков.

«Все желающие смогут в режиме онлайн сообщить о могилах павших героев и ветеранов. Это поможет сформировать единую базу памятных захоронений. Сотрудники администрации, активисты и волонтеры будут выезжать к этим могилам и приводить их в порядок», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Мэр напомнил, что за 6 месяцев оккупации в Краснодаре погибли более 13 тыс. мирных жителей, в том числе 2 тыс. 178 детей и 4 тыс. 332 женщины.

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